Influenza, un caso grave in Puglia: ricoverato bimbo di 12 anni non vaccinato (Di giovedì 16 gennaio 2020) In Puglia è stata superata la soglia epidemica dell'Influenza e c'è il primo caso grave della stagione: è ricoverato in ospedale un ragazzino di dodici anni, non vaccinato e con altre patologie. In tutta Italia, intanto, si registra un brusco aumento dei contagi: si va verso i tre milioni di casi. Leggi la notizia su fanpage

