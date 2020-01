Il Cantante Mascherato: una Ferrari da collaudare (Di giovedì 16 gennaio 2020) Milly Carlucci Talent, game, spettacolo e una forte componente mistery. E’ questo il mix di ingredienti che ha dato anima al debutto de Il Cantante Mascherato, pronto a tornare in onda domani con la seconda puntata. Il programma di Milly Carlucci non ha deluso le aspettative, è una boccata d’ossigeno e di originalità in un panorama televisivo stantio, sempre più attorcigliato sulle medesime idee. A convincere in questo caso è il concept di base. Milly Carlucci riesce a scrivere la trama di un buon ‘giallo’, la cui costruzione è spalmata nel corso della puntata – a mo’ di indagine – e vede telespettatori e giudici diventare novelli detective per decifrare i più eterogenei indizi. Il meccanismo funziona, è semplice ma non banale, la padrona di casa dosa bene gli ingredienti, privilegiando ora la componente ‘investigativa’, ora la ... Leggi la notizia su davidemaggio

davidemaggio : GF VIP vs Milly Carlucci. Antonella Elia: «Che palle 'ste trasmissioni che fa. Spogliamoci nude per fotterle l’as… - stanzaselvaggia : Stasera c’è un clima d’attesa per Il cantante mascherato che neppure per le regionali in Emilia Romagna. #IlCantanteMascherato - infoitcultura : «Il cantante mascherato», la Corea del Sud invade gli schermi italiani -