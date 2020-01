Classifica Coppa del Mondo biathlon 2020: Fourcade sempre più leader dopo la sprint di Ruhpolding. Hofer 17° (Di giovedì 16 gennaio 2020) Martin Fourcade non si ferma più e, dopo aver ottenuto due vittorie a Oberhof (Germania), in un’altra cornice prestigiosa della Coppa del Mondo di biathlon (a Ruhpolding), coglie il terzo successo consecutivo e conquista il successo numero 80 in CdM nella sprint. Due poligoni perfetti e velocissimo nelle frazioni di fondo, il francese ha dominato la scena e quindi, approfittando dell’assenza del norvegese Johannes Boe, prossimo a diventare papà, ha rafforzato la leadership nella Classifica generale. Classifica GENERALE Coppa DEL Mondo biathlon 2019-2020 1 Fourcade Martin France FRANCE 447 2 DESTHIEUX Simon France FRANCE 392 3 FILLON MAILLET Quentin France FRANCE 382 4 BOE Johannes Thingnes Norway NORWAY 374 5 LOGINOV Alexander Russia RUSSIA 359 6 BOE Tarjei Norway NORWAY 355 7 JACQUELIN Emilien France FRANCE 342 8 BJOENTEGAARD Erlend Norway NORWAY 301 9 DOLL Benedikt Germany ... Leggi la notizia su oasport

