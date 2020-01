Villaggio dei ragazzi, 14 studenti salgono sul “Treno della Memoria” (Di mercoledì 15 gennaio 2020) Tempo di lettura: 2 minutiMaddaloni (Ce) -Sono 14 gli studenti del Villaggio dei ragazzi (4A del Liceo Linguistico) che quest’anno parteciperanno al progetto “Treno della Memoria”, iniziativa educativa e culturale approdata per la prima volta in Campania dopo 15 anni, che ha ricevuto nel tempo l’Alto Patronato del Presidente della Repubblica e il Patrocinio della Camera, del Senato e del Parlamento Europeo. Il progetto si concretizzerà non semplicemente in un viaggio ma in un percorso di cittadinanza attiva che parla di storie e di memorie del passato nazista attraverso varie testimonianze, al fine di riconoscere le tracce dell’odio e dell’indifferenza affinché il MALE non ritorni. Non, dunque, una gita scolastica per gli allievi della Fondazione bensì un viaggio formativo, validato dal Comitato scientifico dell’Associazione “Treno della Memoria” composto da docenti universitari, ... Leggi la notizia su anteprima24

