Sony è davvero più forte dell'E3 2020? - editoriale (Di mercoledì 15 gennaio 2020) Può Sony permettersi di non partecipare all'E3 nell'anno del lancio sul mercato di PS5? È questa la domanda che tutti si stanno facendo dopo che la società giapponese ha annunciato la sua assenza dall'evento di Los Angeles. L'E3 negli anni ha sicuramente perso il suo mordente (anche, ma non solo, per le potenzialità dello streaming) ma resta centrale nel programma annuale degli editori videoludici. Inoltre, l'E3 "fisico" starà perdendo la sua centralità (Electronic Arts da anni porta avanti il suo EA Play) ma come evento "virtuale", come finestra temporale, resta un momento largamente atteso dagli appassionati. Milioni di visualizzazioni su YouTube, tendenze su Twitter e Facebook: l'E3 resta il perno videoludico dell'anno.Insomma, PS5 è davvero più forte dell'E3 al punto da poter saltare a piè pari l'evento senza accusare alcun colpo?Leggi altro... Leggi la notizia su eurogamer

