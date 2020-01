Roma, scuola divide le sedi per classi sociali. La ministra: “L’istituto dia spiegazione” (Di mercoledì 15 gennaio 2020) E’ polemica per la scelta di una scuola di Roma di dividere le sedi per classi sociali. La ministra Azzolina chiede spiegazioni:. Roma – E’ polemica per la scelta di una scuola di Roma di dividere le sedi per classi sociali. La notizia è stata riportata dal sito di Leggo che ha riportato il testo online (poi modificato) di presentazione dell’Istituto. Immediata la replica della ministra Lucia Azzolina che, attraverso un post su Facebook, ha chiesto chiarimenti all’istituto. Il testo apparso sul sito della scuola “I figli dell’alta borghesia in questa sede, nell’altra quelli dei ceti medio-bassi”. E’ questa in sintesi la presentazione che appariva sul sito dell’istituto Romano. A riportare la vicenda è stato il sito di Leggo con la scuola che ha provveduto immediatamente a cancellare quanto scritto. “La ... Leggi la notizia su newsmondo

