PAGELLE Juventus Udinese: Dybala inarrestabile, brilla Higuain VOTI (Di mercoledì 15 gennaio 2020) I top e flop e i VOTI ai protagonisti del match valido per gli ottavi di finale della Coppa Italia 2019/20: PAGELLE Juventus Udinese Le PAGELLE dei protagonisti del match tra Juventus e Udinese, valido per gli ottavi di finale della Coppa Italia 2019/2020. TOP: Dybala FLOP: Nuytnick VOTI Juventus: Buffon 6, Danilo 6.5, Rugani 6.5, De Ligt 6.5, Alex Sandro 6.5, Rabiot 6.5 (71′ Ramsey 6.5), Bentancur 7, Bernardeschi 6.5, Dybala 8 (75′ Pjaca 6), Higuain 7.5, Douglas Costa 7 (63′ Cuadrado 6.5). All. Sarri 7 Udinese: Nicolas 5, Opoku 5.5, De Maio 5.5, Nuytnick 5, ter Avest 5.5, Walace 5 (76′ Fofana 5.5), Jajalo 5.5, Barak 5.5, Sema 5.5 (62′ Larsen 5.5), Teodorczjk 5.5 (46′ Lasagna 5.5), Nestorovski 5.5. All. Gotti 5 Arbitro: Aureliano di Bologna 6.5 Leggi su Calcionews24.com Leggi la notizia su calcionews24

