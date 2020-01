Miriana Trevisan | nuova stoccata a Serena Enardu | Pago tra due fuochi

Miriana Trevisan difende Pago : “Il nostro amore…” : La storia tra Pago e Serena sembra essere ancora aperta. Poco meno di una settimana fa, Enardu è entrata in casa e, davanti a milioni di telespettatori, ha giurato amore eterno a Pago. Il cantautore ha titubato, la sua fiducia nei confronti della ex fidanzata vacilla, ma lui si professa ancora innamoratissimo. Sull’ultimo numero di “Chi” anche Miriana Trevisan, ex moglie di Pacifico Settembre, ha detto la propria in merito alla ...

Serena Enardu al GF Vip - Miriana Trevisan (ex moglie di Pago) rompe il silenzio. Con veleno : Era inizia con un lungo abbraccio il faccia a faccia tra Pago e la sua ex Serena Enardu al Grande Fratello Vip. Pago, nome d’arte di Pacifico Settembre, aveva raccontato la sua storia con Serena, finita durante la loro partecipazione a Temptation Island Vip: “Serena è stata la donna che ho amato di più in assoluto, e lo sa benissimo, lo sanno tutti: ho proprio perso la testa per lei”. L’incontro tra i due aveva mostrato tutta l’emozione e lo ...

Miriana Trevisan su Pago e Serena Enardu : Pacifico ancora innamorato della sarda : Non se la sente di criticare il gesto fatto da Serena Enardu, l’ex moglie di Pago, Miriana Trevisan che dalle pagine della rivista Chi spiega il suo punto di vista su quello che è successo nella casa del Grande Fratello VIP con la decisione della sarda di entrare in casa. Al posto di Serena lei non sarebbe andata in tv ma non condanna la Enardu che si è giocata una delle sue ultime carte, probabilmente dopo che si è resa conto di quello ...

Miriana Trevisan Instagram - morbido decolleté sfiora il cuscino - scollatura generosa : «Ipnotizzante!» : “Semplicemente uno splendore” Miriana Trevisan su Instagram: tra una frecciatina e l’altra sul ritorno dell’amore tra Pago e Serena, la showgirl partenopea continua ad infiammare il social. E lo fa a suon di scatti provocanti e seducenti che ne attestano l’avvenenza. Dopo essersi espressa senza giri di parole sulla relazione finita e ora di nuovo in auge tra l’ex marito Pacifico Settembre e la fidanzata Serena Enardu, la Trevisan è tornata a ...

Miriana Trevisan Instagram - eccitante in versione Marilyn Monroe : «Che davanzale» : «L’educazione è come l’eleganza. Se non ce l’hai non puoi fingere di averla», recita così la didascalia che reca l’ultimo scatto bollente di Miriana Trevisan, showgirl italiana, che dopo aver esordito con successo a Non è la Rai nel 1991, si è fatta conoscere al grande pubblico partecipando a programmi quali Striscia la notizia, La Corrida e La ruota della fortuna. Di recente il suo nome è tornato sulle pagine di cronaca rosa, complice la ...

Miriana Trevisan commenta la presenza di Serena Enardu al Gf Vip (Foto) : Forse è solo una coincidenza o forse sono parole ben precise che Miriana Trevisan ha voluto pubblicare sul suo profilo social dopo la prima puntata del Grande Fratello Vip (Foto). Pago, il suo ex marito e papà del loro piccolo Nicola, è tra i concorrenti di questa quarta edizione. Conosciamo un po’ tutti la loro storia ma anche quella ormai finita tra il cantante e Serena Enardu; più che altro come è finita male in un altro reality, Temptation ...

Miriana Trevisan sensuale Befana : in body sgambato coperta di lucine manda in visibilio i followers (FOTO) : Miriana Trevisan Instagram: una sensuale Befana, la ex ragazza di Non è la Rai con il corpo da favola a 47 anni! Per augurare Buona Epifania ai followers, infatti, la showgirl si è mostrata in tutta la sua sensualità posando in uno scatto sexy e al contempo ironico in cui, avvolta di lucine, indossa solo un body nero sgambato. Miriana Trevisan Befana bollente: nudità in mostra come regalo ai followers per l’Epifania “La Befana vien ...