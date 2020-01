Giorgia Meloni vince il Disco d’oro di Mario Giordano (che non andrà a Sanremo) (Di mercoledì 15 gennaio 2020) Alla vigilia dei suoi 43 anni (compiuti allo scoccare della mezzanotte), la leader di Fratelli d’Italia ha potuto brindare al suo ennesimo successo. Dopo esser stata inserita nella lista dei venti nomi che potranno cambiare il mondo nel 2020 stilata dal Times e aver fatto crescere a dismisura i suoi Fratelli d’Italia (balzati sopra il 10%), ecco un altro riconoscimento per il suo ‘lavoro’. Giorgia Meloni Disco d’oro per le 8,5 milioni di visualizzazioni del brano creato sul suo Discorso di piazza. Sì, quel famoso ‘Io sono Giorgia, sono una donna, sono Cristiana’ etc. A consegnare la targa dorata è stato Mario Giordano al termine della sua lunga intervista (un’ora esatta) a Fuori da Coro, su Rete 4. LEGGI ANCHE > Amadeus sostiene che anche «la signora Meloni» sarà contenta di ascoltare Rula Jebreal a Sanremo Il regalo è stato consegnato a Giorgia Meloni ... Leggi la notizia su giornalettismo

