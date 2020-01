Cuneo fiscale, a rischio i redditi bassi (Di mercoledì 15 gennaio 2020) Con la proposta di riforma del Cuneo fiscale targata MoVimento 5 Stelle sono a rischio i redditi bassi: la proposta di trasformare il bonus da 80 euro in una normale detrazione Irpef mette a rischio le buste paga di due milioni di lavoratori a basso reddito. Spiega oggi Roberto Petrini su Repubblica che o grillini, lo ha sottolineato anche il viceministro allo Sviluppo Stefano Buffagni, non solo mirano ad un taglio repentino delle aliquote (il loro obiettivo è tre: 23, 37, 42 per cento), ma vogliono anche trasformare il bonus Renzi di 80 euro da erogazione monetaria standard in una normale detrazione Irpef. Cosa che non rientra nei programmi di Pd e Tesoro: Il problema non è solo di carattere tecnico: attualmente il bonus di 80 euro viene “agganciato” e ottenuto quasi completamente da circa 2 milioni di lavoratori dipendenti tra gli 8 mila e gli 11 mila euro che sono appena fiscalmente ... Leggi la notizia su nextquotidiano

Confindustria : La riduzione del cuneo fiscale è necessaria ma non sufficiente. Per far ripartire l’economia c’è bisogno di un mass… - GruppoFICamera : #Fisco. @Marin63Marco: “Dopo aver annunciato in maniera trionfalistica l’intenzione di abbattere il cuneo fiscale,… - diMartedi : In collegamento da Palazzo Chigi Barbara Romano per #dimartedì +++ Conte nel vertice ha ribadito che l'Italia non… -