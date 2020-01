Sabrina Salerno esplosiva: con il body trasparente si vede tutto [FOTO] (Di martedì 14 gennaio 2020) Sabrina Salerno è a Venezia e ieri sera ha deciso di regalare ai suoi fan una FOTO bollentissima. Lo scatto, che ancora una volta ha fatto il giro del web, si è guadagnato in poco tempo tantissime reazioni positive. Anche questa volta la cantante dalla voce da usignolo ha sorpreso tutti con la sua sbalorditiva bellezza. Una diva in lingerie Questa volta la Salerno indossa una lingerie particolare ma di pregiata bellezza. La stupenda Sabrina sfoggia una mise provocante che gioca la propria seduzione su una trasparenza intervallata da pizzi e merletti neri. Sabrina Salerno non manca di posare anche questa volta davanti a degli specchi enormi. Grazie a questi è possibile vedere, quasi di sfuggita, anche il retro della sua lingerie che le dona un lato b davvero invidiabile. Sabrina sa perfettamente come scegliere la sua lingerie, ed è tanto bella che condividerla con i suoi followers ... Leggi la notizia su velvetgossip

