Palermo: operazione carabinieri allo Zen, Orlando 'indispensabile per cambiamento' (Di martedì 14 gennaio 2020) Palermo, 14 gen. (Adnkronos) - "Un sentito ringraziamento ai carabinieri per l'operazione di contrasto dell'illegalità effettuata oggi nella zona nord della città che ha portato anche all'arresto di due persone condannate per tentato omicidio. L'azione di contrasto e repressione di ogni forma di cri Leggi la notizia su liberoquotidiano

poliziadistato : Palermo, operazione 'Anni neri' I poliziotti del Commissariato Zisa-Borgo Nuovo scoprono maltrattamenti nei con… - MauriGangemi : Palermo: operazione 'Igea'. Truffe all'INPS, la Guardia di Finanza scopre un sistema per il riconoscimento di false… - MauriGangemi : Palermo: operazione 'Igea'. Truffe all'INPS, la Guardia di Finanza scopre un sistema per il riconoscimento di false… -