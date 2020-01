Lombardia: Consiglio Regione, per taxi possibili turni integrativi di 4 ore (Di martedì 14 gennaio 2020) Milano, 14 gen. (Adnkronos) - Via libera in Consiglio regionale della Lombardia alla risoluzione presentata e illustrata da Massimiliano Bastoni (Lega) che autorizza i tassisti a poter effettuare nella normale giornata lavorativa turni integrativi fino a quattro ore, effettuabili dallo stesso operat Leggi la notizia su liberoquotidiano

