Inter-Cagliari in tv oggi: orario d’inizio, programma, streaming, formazioni Coppa Italia (Di martedì 14 gennaio 2020) Si entra nel vivo con gli ottavi di finale della Coppa Italia 2019-2020. Questa sera alle ore 20.45 allo Stadio Giuseppe Meazza in San Siro, infatti, vivremo la sfida tra Inter e Cagliari, per guadagnare il pass verso i quarti di finale dove la vincente sfiderà chi uscirà dall’accoppiamento Atalanta-Fiorentina. Si annuncia una partita quanto mai Interessante. Da un lato i nerazzurri, grande realtà di quest annata e pronti a lottare fino alla fine per lo Scudetto. Dall’altro i sardi che, senza mezzi termini, sono la grande sorpresa di questa stagione, con un ex come Radja Nainggolan sempre temibile e con il dente avvelenato. La formazione di mister Antonio Conte è pronta per la battaglia per non lasciare nulla di intentato verso il finale di questo anno. IN TV — Inter-Cagliari di Coppa Italia, come tutti i match della Coppa nazionale, sarà trasmessa in diretta ed ... Leggi la notizia su oasport

