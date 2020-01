Grande Fratello Vip, Antonella Elia pronta a lasciare il reality? “Non riesco a dormire, mi fa senso toccare un corpo che non conosco” (Di martedì 14 gennaio 2020) Dopo l’entusiasmo dei primi giorni, Antonella Elia sta vivendo momenti difficili nella casa del Grande Fratello Vip. La showgirl 56enne si è lasciata andare alle lacrime e, in preda allo sconforto, ha ammesso di essere in crisi e di avere difficoltà nel dormire a causa delle sue paure. “È che ho paura di stare qui, sei sempre osservato, c’è sempre rumore. Non mi sento a mio agio – ha confessato Antonella Elia -. Dormo con Licia, che è una persona molto affettuosa, è vero, ma non mi sento a mio agio e ho paura di toccarla o avvicinarmi a lei. Dormo, anzi, veglio tutta la notte nella stessa posizione, mi fa senso sfiorare o toccare un corpo che non conosco“. A consolarla ci ha pensato Fernanda Lessa: “Ma quando vuoi sono qui, se vai in camera adesso non c’è nessuno ti riposi e così ti ricarichi un pochino”, le ha detto. “È che ho paura di ... Leggi la notizia su ilfattoquotidiano

