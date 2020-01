Gabriele Muccino, ritirata la querela per diffamazione contro il fratello Silvio (Di martedì 14 gennaio 2020) La faida tra i fratelli Muccino è giunta al termine. La loro disputa finita in tribunale risale al 2006 e riguarda una presunta violenza domestica di Gabriele Muccino contro la ora ex moglie Elena Majoni. Il fratello Silvio Muccino lo aveva accusato nel 2016 e la reazione del regista era stata di denunciarlo per diffamazione. Ora ha ritirato la querela. Fratelli contro: l’accusa di Silvio e la querela di Gabriele fratello contro fratello. Sono ormai 3 anni che prosegue la questione legale tra il regista Gabriele Muccino e il fratello attore Silvio. Il tutto era cominciato per via di un’intervista di Silvio rilasciata a Massimo Giletti a L’Arena. Qui, aveva dichiarato che Gabriele lo aveva indotto a testimoniare il falso in una denuncia di violenza domestica. L’ex moglie Elena Majoni aveva infatti denunciato Gabriele Muccino per un presunto schiaffo datole dal marito, con annessa ... Leggi la notizia su thesocialpost

