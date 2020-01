Frozen 2: delusione tra i fan per l'esclusione del film dagli Oscar 2020 (Di martedì 14 gennaio 2020) I fan di Frozen 2 sono molto delusi dall'esclusione di Frozen 2 dalla rosa dei nominati agli Oscar 2020, il cui primo capitolo invece aveva ricevuto ben 2 statuette. Dopo l'annuncio delle nomination ufficiali degli Oscar 2020, i fan Disney hanno espresso la loro delusione per l'esclusione di Frozen 2 dalla rosa dei nominati a miglior film d'animazione. L'assenza di Frozen II - Il segreto di Arendelle dalla cinquina ha sorpreso coloro che già lo davano per certo come nominato a miglior film d'animazione ma, a quanto pare, la giuria degli Academy Awards ha preferito altri titoli come Toy Story 4, Dragon Trainer - Il Mondo Nascosto, Dov'è il mio corpo?, Klaus e Missing Link. I fan del franchise Disney sono rimasti davvero delusi da questa decisione tanto da ... Leggi la notizia su movieplayer

