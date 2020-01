Filippine, il vulcano Taal ha devastato l’isola di Luzon: animali sterminati, foreste distrutte dalla cenere. Si teme “esplosione pliniana”, 20 milioni di persone a rischio [FOTO e VIDEO] (Di martedì 14 gennaio 2020) La violenta esplosione del vulcano Taal, nelle Filippine, Domenica 12 Gennaio ha sterminato milioni di animali e piante sull’isola di Luzon e vicino Manila, la metropoli capitale del Paese asiatico. Il National Disaster Risk Reduction and Management Council ha spiegato che le città più colpite sono quelle più vicine al vulcano: Laurel, Balete, Talisay, San Nicolas, Agoncillo, Alitagtag, Mataas na Kahoy, Lemery, Tanauan e Lipa. “Siamo stati informati durante le perlustrazioni aeree che tutta la flora e la fauna vicino al vulcano era morta e quindi era inutile tornare per cercare di mettere in salvo gli animali“, ha dichiarato il portavoce Mark Timbal, all’emittente filippina Abc-Cbn News. Quanto agli sfollati, al momento sono ospitati in 76 centri di accoglienza e il portavoce ha invitato la popolazione filippina a donare cibo e acqua. Una volta ... Leggi la notizia su meteoweb.eu

