Figliomeni: Raggi ferma diesel ma non potenzia autobus (Di martedì 14 gennaio 2020) Roma – “Ci risiamo. Oggi il Campidoglio blocca all’incirca 700mila auto diesel tra cui molte euro 6, ovvero auto nuove immatricolate da poco, ma con la consueta sagacia che contraddistingue il M5s, non potenzia i mezzi pubblici. Capiamo i problemi di smog che possono arrecare danno alla salute, ma non e’ tollerabile la consueta pochezza della giunta grillina che mette in atto dei provvedimenti restrittivi, senza dare soluzioni coerenti in grado di mettere i cittadini in condizione di potersi muovere per recarsi al lavoro o in tutte le altre mete previste.” “Se poi ci mettiamo che oggi i varchi della Ztl erano accesi senza deroghe per la situazione corrente, non possiamo che sottolineare l’ottusita’ di chi gestisce la mobilita’ capitolina. Come al solito siamo alle consuete forme repressive messe in atto dai grillini che, invece di ... Leggi la notizia su romadailynews

