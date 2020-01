CorSport: contro il Perugia Lozano in campo dal primo minuto. È uno dei giocatori più incitati da Gattuso (Di martedì 14 gennaio 2020) Per Napoli-Perugia toccherà a Hirving Lozano, scrive il Corriere dello Sport. Da quando è arrivato Gattuso il messicano ha totalizzato 21 minuti in 4 partite. 11 con il Parma, all’esordio, zero con il Sassuolo, 9 con l’Inter e uno, sabato, con la Lazio. Una stagione finora deludente, la sua, scrive il quotidiano sportivo. A fronte di un investimento da 50 milioni, ha portato a casa 2 presenze, di cui 13 da titolare (8 in campionato e 5 in Champions), 3 gol (con Juve, Milan e Salisburgo) e un assist. “ha voglia di ribaltare la storia. E dunque giocare: dal primo minuto e non dall’ultimo”. Con Gattuso dovrebbe essere confermato il trend che lo vede “uomo di coppa”, come era già stato con Ancelotti, scrive il Corriere dello Sport. Qual è il problema di Lozano? Innanzitutto tattico, scrive il quotidiano sportivo. Ancelotti, il suo primo sponsor, “lo ha sempre impiegato da seconda punta ... Leggi la notizia su ilnapolista

