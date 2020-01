Come indossare un total look flashy monotinta e far sì che funzioni (Di martedì 14 gennaio 2020) Sebbene i look monocromatici siano sempre alla moda, c’è una nuova tendenza che sta prendendo il sopravvento tra le fashionistas di tutto il mondo. Sembra che quest’anno sarà quello dei colori vivaci e degli abiti tono su tono. Lo sapevate che indossare un look flashy monotinta dalla testa ai piedi può farvi sembrare così chic e sofisticate? Vi invitiamo a fare un tentativo; date un’occhiata ai nostri suggerimenti di look e Come renderli efficaci. Vivete un po’, lasciate da parte le tinte pastello e beige per provare un qualcosa di più audace e luminoso per quest’inverno! 1. Per un aspetto discreto ma accattivante potete combinare il colore luminoso con una base neutra. Non abbiate paura di giocare con le texture. Questa giacca di jeans blu e finta pelliccia è sicuramente una presa di posizione ma la camicia nera con gli stivali dalla tinta giusta danno un aspetto ... herbeauty.co

MaggieDallosped : Come indossare una stola: rendere elegante un look di tutti i giorni. - daniela_civello : Solo uno come Travaglio può indossare una camicia color?? #DiMartedi - hoseokhasmyass : @_starlightblue_ Ahahah io non avevo chissà quale roba da indossare ma di certo andare in giro come fossi uscita da… -