Altopascio: è morto il 41enne che si è dato fuoco dopo lo sfratto (Di martedì 14 gennaio 2020) Un'ambulanza in corsa, Foto archivio Ansa, PISA - Non ce l'ha fatta il 41enne di origini brasiliane che si è dato fuoco in un appartamento di Altopascio , Lucca,, dopo aver ricevuto la notifica di ... Leggi la notizia su blitzquotidiano

novasocialnews : Riceve lo sfratto e si dà fuoco: morto l'autore del gesto disperato #novasocialnews #nonstopnews #allnews24 - bafius11 : Un'altra tragedia di cui la politica si laverà le mani. Un uomo di 41 si dà fuoco dopo aver ricevuto l'avviso di… - ricci_davide77 : E' morto il 41enne che ieri si era dato fuoco in un appartamento di Altopascio (#Lucca) dopo aver ricevuto la notif… -