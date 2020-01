Tabellone Australian Open 2020 qualificazioni: presenti 11 azzurri a caccia del main draw. Presente anche Musetti (Di lunedì 13 gennaio 2020) Dal 14 l’avventura degli Australian Open 2020 ha ufficialmente inizio. Si comincia con il Tabellone delle qualificazioni (fino al 17 gennaio) che vedrà al via ben 11 italiani, a caccia del pass per il main draw. Thomas Fabbiano (testa di serie n.11) e Paolo Lorenzi (testa di serie n.12) faranno di tutto per essere parte dello Slam, che dal 20 gennaio al 2 febbraio animerà la scena a Melbourne. Il pugliese affronterà la wild card Aleksandr Vukic, mentre il senese se la vedrà contro lo spagnolo Andrian Menendez-Maceiras, avversari sulla carta non impossibili per i nostri due portacolori. Matteo Viola, invece giocherà contro l’iberico di origini austriache Nicola Kuhn, inserito nel quadrante in Tabellone del francese Antoine Hoang (testa di serie n.14). Nel medesimo quadrante di Fabbiano Filippo Baldi che si scontrerà con il colombiano Daniel Elahi Galan, mentre Lorenzo ... Leggi la notizia su oasport

