Sonia Bruganelli spese folli: cifre da capogiro per un paio di scarpe [FOTO] (Di lunedì 13 gennaio 2020) La bella moglie di Paolo Bonolis è una delle donne più seguite e amate sui social proprio perché sveglia, molto bella e intelligente. A volte, però, viene presa di mira per l’ostentazione di acquisti particolarmente cari che il pubblico social non apprezza. Un esempio? Le nuove scarpe firmate Casadei… Sexy in pink! Ecco le scarpe incriminate: pink, arricchite da piccoli swarovski e leggermente care! Portano la firma di Casadei e hanno un valore di mercato di più di 500 euro! Su questo argomento Bruganelli è stata chiara: “Non rinnego nulla, ma voglio che i ragazzi vivano serenamente senza correre il rischio che qualcuno li accusi o disturbi per via del mio comportamento”. Toccatemi tutto, ma non i miei figli, dunque. Mamma amorevole e amante degli oggetti belli e luccicanti. L'articolo Sonia Bruganelli spese folli: cifre da capogiro per un paio di scarpe FOTO ... Leggi la notizia su velvetgossip

