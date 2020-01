Smog: a Vicenza confermato il livello rosso, ancora fermi gli Euro 4 diesel commerciali (Di lunedì 13 gennaio 2020) Vicenza, 13 gen. (Adnkronos) - Questa mattina l'Arpav ha comunicato che nel territorio comunale di Vicenza viene confermato il livello di allerta rosso per il PM10, secondo quanto previsto dal Nuovo Accordo di Programma per l'adozione coordinata e congiunta di misure per il miglioramento della quali Leggi la notizia su liberoquotidiano

TViweb : New post: LEGGI LA NOTIZIA! VICENZA – SMOG: confermato livello rosso, ecco tutte le p - TViweb : New post: LEGGI LA NOTIZIA! VENETO – SMOG: rimane livello di criticità rossa per Vicenza e Tr - LuceverdeRadio : ??#smog - Attive le misure emergenziali. ??Livello ROSSO confermato sino al #13gennaio a Vicenza e nella provincia di… -