Sfrattato da casa, si dà fuoco per protesta. Un altro dramma della disperazione (Di lunedì 13 gennaio 2020) Un uomo di 42 anni, che doveva subire lo sfratto dall’appartamento in cui vive, in corte Panattoni, ad Altopascio (Lucca), per protesta si è dato fuoco, rimanendo gravemente ustionato e causando un principio d’incendio dell’abitazione. L’uomo è stato portato d’urgenza con l’elisoccorso Pegaso all’ospedale di Cisanello, a Pisa, dove è arrivato in codice rosso. Sul posto i vigili del fuoco per domare le fiamme e mettere in sicurezza la zona e i carabinieri per le prime indagini. Un gesto disperato che ha provocato un incendio nella sua abitazione. Subito sul posto, in corte Panattoni, sono arrivati i carabinieri e i vigli del fuoco che hanno evacuato tutti i vicini di casa dell’uomo. Le fiamme, che hanno distrutto l’appartamento, hanno ferito gravemente l’uomo: i medici del 118 hanno subito soccorso il 41enne che è stato ... Leggi la notizia su caffeinamagazine

