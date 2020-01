Processo Ruby Ter, emergono nuovi dettagli | Le rivelazioni su Berlusconi (Di lunedì 13 gennaio 2020) L’agente dello spettacolo Chiesa Soprani al Processo Ruby fornisce le presunte confidenze di Barbara Guerra e di altre ragazze coinvolte nelle “cene eleganti” di Arcore. I giudici: “Dichiarazioni autoindizianti” “Ad Arcore in una stanza buia a turno le ragazze ‘incontravano’ il presidente Berlusconi”. La testimonianza in aula arriva da Francesco Chiesa Soprani, agente dello spettacolo, … L'articolo Processo Ruby Ter, emergono nuovi dettagli Le rivelazioni su Berlusconi proviene da www.meteoweek.com. Leggi la notizia su meteoweek

LaStampa : Processo Ruby ter, il testimone: in una stanza buia le ragazze “cavalcavano” a turno Berlusconi… - SkyTG24 : Ruby, teste su Berlusconi: rapporti a turno con ragazze in stanza buia - massidanu : Processo Ruby ter, il testimone: in una stanza buia le ragazze stavano a turno con Berlusconi -