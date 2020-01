Parco giochi crolla sul parcheggio sottostante: le immagini (Di lunedì 13 gennaio 2020) Un Parco giochi è crollato questa mattina presto sul parcheggio che si trovava esattamente sotto. Le immagini impressionanti arrivano da Santander, nel nord della Spagna. crolla il Parco giochi È accaduto tutto alle 6.30 di questa mattina. Sul posto sono arrivati immediatamente i vigili del fuoco, e gli agenti della polizia. La zona è stata isolata immediatamente e chiusa anche al traffico: al momento non si parla di vittime. Il Parco era stato costruito successivamente al parcheggio in un’area urbanizzata negli ultimi tempi. Guarda il video Me envían este vídeo por WhatsApp del cómo ha quedado el aparcamiento derrumbado en #Santander.Las imágenes son impresionantes. pic.twitter.com/4ETVKsYavE— Alvaro 알바로 <img src="https://s.w.org/images/core/emoji/12.0.0-1/72x72/1f1f0-1f1f7.png" alt=" Leggi la notizia su thesocialpost

