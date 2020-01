Oscar 2020: Sky trasmetterà in diretta la cerimonia ufficiale (Di lunedì 13 gennaio 2020) La cerimonia degli Oscar 2020 sarà trasmessa su Sky il 9 febbraio; sempre su Sky inoltre, si accende il canale dedicato ai film da Oscar. Dopo le nomination, arriva l'annuncio che la cerimonia ufficiale degli Oscar 2020 verrà trasmessa in diretta da Sky, sul canale dedicato Sky Cinema Oscar®, che si accenderà sul canale 303 da sabato 1 a venerdì 14 febbraio. La cerimonia di premiazione della 92ª edizione degli Academy Awards®, che si terrà al Dolby Theatre di Los Angeles, sarà trasmessa in onda in diretta su Sky, come ormai da tradizione. Per l'occasione il canale 303 diventerà Sky Cinema Oscar®, un canale interamente dedicato a oltre 90 film che negli anni sono stati premiati con l'ambita statuetta. Oscar 2020: tutte le nomination Tra ... Leggi la notizia su movieplayer

SkyTG24 : #OscarNoms 2020: la lista completa dei film e degli attori. 11 nomination a Joker ?? - trash_italiano : Oscar 2020, tutte le nomination: film, attori, registi candidati - team_world : Oggi #13gennaio sono state annunciate le NOMINATION agli OSCAR 2020 ? Tra i candidati #LeonardoDiCaprio come MIGLIO… -