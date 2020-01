Malgioglio sulla Lamborghini: “Le avrei scritto un brano ma sa cantare?” (Di lunedì 13 gennaio 2020) Continuano le prime frecciatine di Sanremo 2020, dopo le polemiche contro Amadeus per la rivelazione dei nomi dei concorrenti e dopo le “quote rosa forzate” di Tosca e Rita Pavone. Questa volta è Cristiano Malgioglio a toccarla piano, precisamente nei confronti di Elettra Lamborghini. Elettra Lamborghini sarà a Sanremo 2020 con il brano dal titolo Musica (e tutto il resto scompare) Musica (e tutto il resto scompare): questo il titolo del brano che la Lamborghini porterà sul palco dell’Ariston. Certo, non è ermetico come Pem Pem, primo successo della cantante, ma Malgioglio è stato comunque velenoso. La Lamborghini sicuramente non gode della stima del paroliere più famoso della tv italiana, che ha dichiarato di aver scritto una canzone per Albano e Romina Power, che ha corteggiato per farli salire sul palco. Cristiano Malgioglio velenoso su Elettra Lamborghini: ... Leggi la notizia su velvetgossip

