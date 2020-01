Lite all’Ikea di Roma: cliente lancia un piatto e ferisce una bambina (Di lunedì 13 gennaio 2020) Attimi di follia all’Ikea di Roma, dove all’ora di pranzo di domenica 12 gennaio 2020 si è verificata una Lite al punto ristoro. Per una banale discussione sulla precedenza alle file una cliente ha lanciato un piatto ferendo una bambina di 11 anni e richiedendo l’intervento delle forze dell’ordine. Lite all’Ikea di Roma Teatro dello scontro è stato il punto vendita dell’Anagnina. Due persone, un anziano e un uomo di mezza età, si trovavano in fila davanti al bancone dove vengono serviti i pasti. Hanno iniziato a battibeccare su chi dovesse servirsi per primo facendo proseguire la discussione per diversi minuti, fino a quando il personale della sede non è riuscito a sedare gli animi. Tutto sembrava essersi concluso quando invece poco dopo la situazione è degenerata e il diverbio si è spostato alle casse. I due si sono di nuovo trovati a contendersi la ... Leggi la notizia su notizie

