La Francia mette in guardia le big tech: la web tax è solo l’inizio (Di lunedì 13 gennaio 2020) (Immagine: pixabay) Continua il braccio di ferro tra Francia e Stati Uniti sulla web tax. Nonostante le minacce di Washington, il governo francese tira dritto sulla questione e il sottosegretario all’Economia e ministro con delega al digitale, Cédric O, afferma in un’intervista a The guardian che la tassazione sulle rendite dei big tech è soltanto l’inizio. La Francia è stata tra le prime nazioni in Europa ad approvare una tassazione specifica sui ricavi dei cosiddetti Gafa (Google, Alphabet, Facebook e Amazon) lo scorso luglio. Si tratta di un’imposta del 3% sui ricavi di società attive online e che riportano guadagni di 750 milioni di euro l’anno in tutto il mondo, di cui 25 milioni legati a servizi utilizzati da utenti francesi. Gli Stati Uniti avevano immediatamente reagito alla decisione del governo francese aprendo un’indagine sulla legittimità di questa tassa, e sostenendo che ... Leggi la notizia su wired

armyrosari : @OharaPina Certo...certo... Ma per favore abbiate un po' di onestà intellettuale in queste cose comanda chi ci mett… - thebadrzouhir : @RobertoBurioni Un conto è non conoscere la geografia americana, un altro è non conoscere quella mondiale. È perdon… - farely_by_mint : RT @PropagandaRigh1: Erdogan invia truppe. Haftar invade Misurata. Russia e Francia inviano consiglieri militari e muovono la flotta. Cont… -