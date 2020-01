Kate Middleton e Meghan non si parlerebbero da sei mesi (nemmeno sul loro gruppo Whatsapp) (Di lunedì 13 gennaio 2020) Kate e Meghan, l'eterna lottaKate e Meghan, l'eterna lottaKate e Meghan, l'eterna lottaKate e Meghan, l'eterna lottaKate e Meghan, l'eterna lottaKate e Meghan, l'eterna lottaKate e Meghan, l'eterna lottaKate e Meghan, l'eterna lottaKate e Meghan, l'eterna lottaMentre la regina aspetta i due eredi al trono (William e Carlo) e l’ex nipote del cuore (Harry) per un vertice d’emergenza a Sandringham, come stanno le cognate reali Kate Middleton e Meghan Markle? L’ex attrice americana ha già attraversato l’oceano, mettendo una certa distanza tra lei e i Windsor, dopo l’annuncio choc. La duchessa di Cambridge, invece, sarebbe rimasta molto colpita dalla decisione a sorpresa dei Sussex: in passato, prima di Meghan, lei e Harry avevano sempre avuto un rapporto speciale, di complicità, quasi come fossero anche loro fratelli. Lei e l’ex attrice, invece, non sono ... Leggi la notizia su vanityfair

