Infortuni al ginocchio, i rischi per Zaniolo e Demiral in caso di recuperi lampo (Di lunedì 13 gennaio 2020) Gli Infortuni al ginocchio di Zaniolo e Demiral hanno acceso i riflettori sui tempi di recupero. I casi Kevin Strootman e Alessandro Florenzi emblematici (doppia rottura) di come cautela, pazienza e rispetto dei tempi siano imprescindibili nel percorso di riabilitazione. La lista, però, annovera anche Arek Milik, Faouzi Ghoulam, Andrea Conti e Mattia Perin. Leggi la notizia su fanpage

