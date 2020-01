Dakar 2020, Fernando Alonso: “Sono molto contento, è fantastico essere tra i migliori sapendo da dove siamo partiti…” (Di lunedì 13 gennaio 2020) Una prova maiuscola a testimonianza di un feeling in evidente crescita con una corsa mai affrontata prima di quest’anno. Fernando Alonso continua a stupire positivamente nella sua prima avventura alla Dakar a bordo di una Toyota al fianco del connazionale Marc Coma, portando a casa quest’oggi un fantastico secondo posto parziale nell’ottava tappa del rally raid più affascinante ed importante al mondo. Il due volte campione iridato di Formula 1 ha addirittura accarezzato il sogno di vincere la prova speciale odierna con partenza e arrivo a Wadi Al Dawasir, ma si è dovuto arrendere solo all’exploit del sorprendente francese Mathieu Serradori. “Magari la gente tende a non dare troppo valore a questo secondo posto – sottolinea Fernando ai microfoni di Marca dopo la tappa – ma per me e per tutta la squadra sono momenti di allegria ed emozione. ... Leggi la notizia su oasport

