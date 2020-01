Cosmi: “Io e Gattuso ci siamo sentiti quando entrambi cercavamo una panchina” (Di lunedì 13 gennaio 2020) Parla con gioia ed entusiasmo Serse Cosmi in conferenza stampa alla vigilia della gara di Coppa Italia contro il Napoli che il club umbro ha riassunto sul profilo twitter “Con questa maglia ogni allenamento è un’emozione, domani voglio personalità. Nicolussi Caviglia sarà convocato. Dobbiamo saper attaccare la profondità non soltanto con gli attaccanti, la squadra mostri al pubblico che vuole vincere le partite. Se c’è entusiasmo a me fa piacere, vuol dire che la gente da noi si aspetta qualcosa” Il nuovo allenatore del Perugia ha parlato anche di Rino Gattuso con il quale ha un bel rapporto “Io e Gattuso ci siamo sempre sentiti quando entrambi cercavamo panchina. Rino sa che l’ho sempre stimato come persona. Abbiamo sempre avuto un buon rapporto, anche quando giocava. Sono felice di misurarmi con il Napoli perché non ci gioco da 19 ... Leggi la notizia su ilnapolista

