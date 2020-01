CorSport: il Napoli sogna Tsimikas ma non riesce a vendere Ghoulam (Di lunedì 13 gennaio 2020) Il mercato del Napoli va anche nella direzione di colmare la fascia sinistra, scrive il Corriere dello Sport. Vi è rimasto solo Mario Rui e, in emergenza, Hysaj. Ma Ghoulam è scomparso. Sull’algerino il quotidiano sportivo scrive che Giuntoli vorrebbe venderlo “ma mica è semplice con quel carico di bonus che si è conquistato al momento del rinnovo, poco prima che si infortunasse”. Per rinforzare la fascia, comunque, si pensa a Kostas Tsimikas. “Ha (avrà a maggio) 24 anni, costa intorno ai sei milioni, ha battuto la concorrenza di Koutris, è rimasto sul taccuino del diesse e di Maurizio Micheli, il capo dell’area scouting, e anche lui sogna”. L'articolo CorSport: il Napoli sogna Tsimikas ma non riesce a vendere Ghoulam ilNapolista. Leggi la notizia su ilnapolista

