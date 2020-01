Al Teatro Ghirelli lo spettacolo “Bowie to Bowie” di Carlo Massarini (Di lunedì 13 gennaio 2020) Tempo di lettura: 4 minutiSalerno – Il Teatro Ghirelli – Casa del Contemporaneo apre le sue porte all’immaginario di David Bowie, ospitando, venerdì 17 gennaio, lo spettacolo “Bowie to Bowie” di e con Carlo Massarini, un concerto/racconto che si inserisce nell’ampia cornice degli eventi che ruotano intorno alla Mostra #bowiebysukitasalerno, organizzata dall’Associazione Tempi Moderni – indicata tra le associazioni e realtà del territorio più affini con cui collaborare – ed allestita fino al 27 febbraio presso Palazzo Fruscione. LO spettacolo Massarini sceglie di portare in scena la narrazione dei 15 anni più importanti della carriera di David Bowie. Quelli che vanno dal suo primo hit del 1969, “Space Oddity”, fino a “Let’s Dance” nel 1984. Sono anni in cui Bowie si trasforma continuamente, cambiando ripetutamente personaggio, e nel contempo reinventando la musica rock ... Leggi la notizia su anteprima24

