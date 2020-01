Sarri Juventus, il tecnico sprona i suoi: le dichiarazioni (Di lunedì 13 gennaio 2020) Sarri Juventus – Maurizio Sarri ha rilasciato delle dichiarazioni dopo il successo contro la Roma. Il tecnico toscano si dimostra soddisfatto a metà, e ai microfoni di Sky Sport sottolinea un dettaglio. Parole anche per Rabiot e Ramsey, lanciati titolari nella sfida dell’Olimpico. Ecco quanto affermato nel post-partita. Sarri Juventus: il tecnico sprona i suoi Ecco quanto affermato da Sarri nel post-partita dell’incontro contro la Roma. L’allenatore motiva i suoi e sottolinea un dettaglio sul vantaggio :“Abbiamo fatto bene 60 minuti, poi mettere in conto di soffrire con la Roma è quasi inevitabile, non mi è piaciuta la gestione del risultato quando si poteva fare male. Potevamo fare di più. Dobbiamo migliorare quando siamo in vantaggio, dobbiamo pressare di più”. Su Ramsey e Rabiot: ” In questo momento stanno facendo bene, sono in crescita, ... Leggi la notizia su juvedipendenza

juventusfc : ?? Sarri: «La Roma è una squadra molto tecnica» Il Mister presenta la sfida con i giallorossi ??… - juventusfc : ???? Inizia la conferenza stampa di Maurizio Sarri. Seguila LIVE su @JuventusTV ?? - juventusfc : ?? REMINDER - La conferenza stampa di Maurizio #Sarri pre #RomaJuve è alle 13 ?? ?? LIVE su @JuventusTV ??… -