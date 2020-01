Santori annuncia la terza fase delle Sardine. E strizza l’occhio a Zingaretti… (Di lunedì 13 gennaio 2020) Mattia Santori a Mezz’Ora in Più: “Dopo il voto in Emilia Romagna inizia la terza fase del movimento delle Sardine”. Ospite di Lucia Annunziata a Mezz’Ora in Più, in onda su Rai Tre, il leader delle Sardine Mattia Santori ha parlato della nuova fase del movimento e delle prospettive politiche. Santori, “Dopo il voto in Emilia si apre una terza fase per le Sardine” Nella prima parte della sua intervista Mattia Santori ha parlato della terza fase delle Sardine, che inizierà dopo le elezioni regionali in Emilia Romagna. “Dopo il voto in Emilia si apre una terza fase, per tornare a una dimensione nazionale e dare una struttura al movimento. Ci prenderemo il mese di febbraio per dialogare con i territori e arrivare a fare una proposta di organizzazione a inizio marzo, per lanciare un messaggio unitario, non frammentato, dare delle linee ... Leggi la notizia su newsmondo

