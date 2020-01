Picchia la moglie incinta: arrestato 30enne (Di sabato 11 gennaio 2020) Un operaio di trent’anni, residente a Cadelbosco di Sopra, comune in provincia di Reggio Emilia, è stato denunciato per maltrattamenti contro la moglie aggravati dal fatto di averli compiuti in presenza di minori e ai danni di una donna in gravidanza. L’uomo maltrattava la moglie da anni, anche davanti ai figli. E il fatto che la donna fosse incinta di un altro bambino non ha assolutamente fermato il 30enne, il quale continuava a minacciare e trattare con violenza la donna. L’ultimo episodio risale alla mattina del 25 Dicembre 2019, il giorno di Natale. L’operaio, al termine di una lite scaturita per futili motivi, ha preso a calci, pugni e persino a bastonate la coniuge 25enne. A rendere ancora più grave la violenza è il fatto che la ragazza si trovi al sesto mese di gravidanza. Picchia la moglie incinta Al termine delle percosse il 30enne ha preso i due figli ... Leggi la notizia su notizie

