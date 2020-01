Lazio-Napoli, in campo anche Noemi: bimba ferita in agguato di camorra (Di sabato 11 gennaio 2020) La partita Lazio-Napoli di sabato 11 gennaio non sarà ricordata solo per l’ennesima vittoria dei biancocelesti ma anche per la presenza all’Olimpico della piccola Noemi, la bambina ferita in un agguato di camorra lo scorso 3 maggio da un proiettile vagante. L’iniziativa è stata fortemente voluta dalla società romana, che ha portato la piccola sul campo prima dell’inizio della partita omaggiandola con la maglia del capitano partenopeo Lorenzo Insigne. Noemi sul campo di Lazio-Napoli La bambina è stata ospitata nel pre partita assieme ai genitori Fabio e Tania entrando in campo assieme all’attaccante biancoceleste Ciro Immobile, napoletano come lei e autore del gol che ha regalato la vittoria alla Lazio per 1 a sul Napoli. Noemi è entrata in campo indossando una maglietta del Napoli e una coroncina da principessa, ma anche un collarino ortopedico a seguito ... Leggi la notizia su notizie

