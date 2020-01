L’annuncio di Zingaretti: “Dopo le Regionali sciolgo il Pd e lancio un partito nuovo” (Di sabato 11 gennaio 2020) Zingaretti: “Dopo le Regionali sciolgo il Pd e lancio un partito nuovo” Nicola Zingaretti annuncia a Repubblica, in un articolo a firma di Massimo Giannini, che vuole sciogliere il partito Democratico dopo le elezioni in Emilia-Romagna. “Convoco il congresso, con una proposta politica e organizzativa di radicale innovazione e apertura. In questi mesi la domanda di politica è cresciuta, non diminuita. E noi dobbiamo aprirci e cambiare per raccoglierla. Non penso a un nuovo partito, ma a un partito nuovo, un partito che fa contare le persone ed è organizzato in ogni angolo del Paese…”, afferma il segretario. L’intenzione dell’attuale segretario dem è quella di fondare un nuovo partito e di dare vita a un soggetto politico “vasto e plurale”, come abbiamo sentito in tante occasioni, che “accolga le istanze della società civile”. Qualunque sia l’esito ... Leggi la notizia su tpi

