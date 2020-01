“La carne non è tutta uguale”: i manifesti pubblicitari di una macelleria scatenano le polemiche. L’ideatore li rimuove e si “difende”: “Mi riferivo alle differenze tra le carni” (Di sabato 11 gennaio 2020) “La carne non è tutta uguale”. E mette in bella mostra un cartellone pubblicitario con due fondoschiena femminili: uno giovane e tonico, l’altro un po’ più maturo e con la cellulite. È accaduto a Misano Adriatico in provincia di Rimini. L’autore è Davide Ugolini, proprietario della macelleria/gastronomia omonima della cittadina romagnola. Ugolini ha creato da sé l’idea grafica del manifesto pubblicitario di sei metri per tre, facendolo poi affiggere a ridosso del casello autostradale di Riccione. Lo stesso Ugolini si è fatto ritrarre sorridente in tenuta da ciclista davanti al cartellone pubblicando la foto sui social e, come riporta Il resto del Carlino Rimini, ha dichiarato: “Qualcuno o qualche donna potrebbe dire ‘come si permette a fare una simile pubblicità?’. Ma, dico io, la carne non è tutta uguale. Ci sono delle differenze, e con questa pubblicità volevo rifarmi a queste. Per ... Leggi la notizia su ilfattoquotidiano

agorarai : 'Non abbiamo in programma nessun tipo di aumento dell'IVA. Semmai si parla di considerare che alcuni beni, di tipo… - Vecchie_Storie : ....LA CARNE E' IL NOSTRO MESTIERE.... #WEAREINPUGLIA #MONOPOLI #BRACERIAVECCHIESTORIE #VIENICONILSORRISO… - FQMagazineit : “La carne non è tutta uguale”: i manifesti pubblicitari di una macelleria scatenano le polemiche. L’ideatore li rim… -