FREDDO ARTICO o GELO RUSSO? Speranze per il meteo invernale di fine gennaio (Di sabato 11 gennaio 2020) Quest'anno siamo dinanzi ad un gennaio dalle tinte assolutamente non invernali, con forte anomalia che vede l'assenza del FREDDO sulla quasi totalità d'Europa. Alle alte latitudini ed in Russia spiccano le temperature fortemente superiori rispetto a quelle che si dovrebbero registrare in pieno gennaio. Siamo dinanzi al calvario di un inverno mai nato! A tenere in gabbia l'inverno è il Vortice Polare che, quando gira a mille, porta mitezza e anticiclone dalle nostre parti. Può sembrare un paradosso, ma il Vortice Polare troppo impedisce alle masse d'aria fredda artica di riversarsi alle medie latitudini. L'inverno è quindi condizionato negativamente dal Vortice Polare. Questa situazione sfavorevole non dovrebbe sbloccarsi a breve, in quanto si prevede l'ulteriore intensificazione nei prossimi giorni del Vortice Polare, con le velocità dei flussi zonali in ulteriore ... Leggi la notizia su meteogiornale

