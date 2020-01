Classifica auto più vendute 2019 in Italia: ecco la top 10 (Di sabato 11 gennaio 2020) Classifica auto più vendute 2019 in Italia: ecco la top 10 Classifica auto più vendute 2019 in Italia: come ogni anno la Unrae, l’Unione Nazionale Rappresentanti autoveicoli Esteri, pubblica i dati in proprio possesso. Cosa dicono i dati UNRAE? Secondo i dati pubblicati dalla UNRAE, nel corso del 2019, in Italia sono state immatricolate 1.916.320 auto; la cifra ha subito un lieve aumento, pari allo 0,3%, rispetto al 2018. Per quanto riguarda le tipologie di veicoli, sempre dallo stesso report, si può notare come le auto a benzina abbiano scalzato quelli diesel dalla prima posizione in Classifica: questi ultimi, nel 2019, si sono fermati a quota 40% mentre i primi si sono attestati al 44,3% di quelli totali. Le vetture a Gpl vendute, invece, risultano al 7,1%, poco sotto le vetture ibride vendute, al 6%, mentre quelle a metano si fermano al 2%. Spostando lo sguardo alle ... Leggi la notizia su termometropolitico

infoitsport : Classifica Dakar auto 2020: Sainz incrementa ancora il margine su Al-Attiyah, Peterhansel prova a resistere - _senzatesta : @luigidimaio che salendo sull'auto blu chiede alla scorta di levare la mano dalla portiera al giornalista che lo st… - bandierascacch1 : #Brabec conquista la 6a tappa della #Dakar2020, aumentando il suo margine a 20' sul secondo: out dalla classifica i… -