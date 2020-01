Bimba rischia di soffocare all’asilo nido a Milano: salvata dalle maestre con la manovra di Heimlich (Di sabato 11 gennaio 2020) Una bambina di due anni ha rischiato di soffocare in un asilo nido di Milano. L'episodio è accaduto giovedì in una struttura alla periferia nord della città: provvidenziale l'intervento delle maestre, che hanno praticato alla piccola la manovra di Heimlich, una tecnica di primo soccorso, salvandole la vita. Leggi la notizia su milano.fanpage

