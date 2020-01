Begovic Milan, affare fatto: fissate le visite mediche (Di domenica 12 gennaio 2020) Il Milan è vicinissimo a chiudere l’affare per Begovic: ecco le ultime sulla trattativa con il Bournemouth. fissate le visite mediche Il Milan è pronto a dire addio a Pepe Reina, direzione Aston Villa: lo spagnolo si giocherà le sue carte in Premier League, chiuso da Donnarumma in rossonero. Il Milan si copre con l’arrivo di Asmir Begovic. Secondo quanto riportato da Sky Sport, il portiere classe 1987 è vicinissimo a vestire la maglia del Milan. Tutto definito con il Bournemouth: arrivo a Milano previsto domani, con le visite mediche di rito. Leggi su Calcionews24.com Leggi la notizia su calcionews24

AntoVitiello : Il #Milan per sostituire #Reina sta scegliendo tra 3 portieri, tutti dalla Premier. Potrebbe arrivare uno tra #Hart… - SkySport : ? #UltimOra #Mercato ?? Il portiere #Begovic a un passo dal #Milan ?? Il bosniaco del #Qarabag sarà il sostituto di… - DiMarzio : #Calciomercato | #Milan, non solo #Begovic per il dopo-#Reina ?? -