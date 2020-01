Aule fredde, gli studenti del liceo Umberto di Napoli tornano a casa (Di sabato 11 gennaio 2020) Prima hanno protestato per l?ennesimo giorno di scuola con l?aula fredda, poi hanno deciso di uscire e far segnare l?assenza. È successo ieri al liceo Umberto I, dove dopo il... Leggi la notizia su ilmattino

AnnaTavano : RT @fattoquotidiano: Varese, studenti in rivolta per le aule troppo fredde: 76 sospensioni. Il preside: “Sporcavano e prendevano a calci il… - infoitinterno : Aule fredde: l'impegno della Provincia per migliorare la situazione - infoitinterno : Varese, studenti in rivolta per le aule troppo fredde: 76 sospensioni -