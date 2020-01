Verissimo, Giorgia Palmas e Filippo Magnini sposi a Marzo. Ecco i dettagli della proposta (Di venerdì 10 gennaio 2020) Andrà in onda domani, sabato 11 gennaio, una nuova puntata di Verissimo, trasmissione di successo condotta dalla bella Silvia Toffanin. Tra gli ospiti presenti troveremo la splendida Giorgia Palmas e lo sportivo Filippo Magnini. I due saranno sposi a fine Marzo e, stando alle anticipazioni, ci sono dettagli interessanti sulla proposta di matrimonio più bella avvenuta a fine anno: Eravamo seduti sul divano in pigiama a guardare la televisione quando a un certo punto ha radunato me, mia figlia e i miei genitori. Mi ha bendata e ci ha portato con la macchina nella nostra futura casa. Quando ho aperto gli occhi e ho capito di essere lì non riuscivo a realizzare. Credevo che fosse già il mio regalo di Natale. Ero felice e commossa. Filippo rivela di aver voluto creare questa sorpresa per la sua Giorgia nei minimi dettagli: Ho addobbato la sala in tema natalizio e ho appeso sugli ... Leggi la notizia su trendit

